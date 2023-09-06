В бундестаге Россию поблагодарили за адекватную оценку слов Бербок

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Немецкий дипломат имела неосторожность причислить Берлин к одной из сторон украинского конфликта.

В бундестаге Россию поблагодарили за адекватную оценку слов Бербок

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Тема:
Спецоперация

В бундестаге выразили слова благодарности российской стороне за то, что она адекватно оценила слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «войне Европы с РФ». На эту тему высказался депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — „у нас война с Россией“ — не восприняли всерьез», — прокомментировал он.

Парламентарий, в свою очередь, раскритиковал Бербок за плохое, как он считает, знание английского языка. Он призвал ее экономить на визажистах, которым та платит якобы из полученных от налогоплательщиков средств, и вложиться в соответствующее образование.

Речь идет об инциденте, произошедшем во время конференции в ЮАР. Тогда Бербок перепутала слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon) и заявила, что Южно-Африканская Республика движется к «бекону надежды».

Волна критики была спровоцирована заявлением Бербок о том, что европейские страны ведут «войну против России» и должны больше вкладываться в помощь Киеву. Внешнеполитическому ведомству ФРГ пришлось объясниться, мол министр не хотела назвать Берлин одной из сторон украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Германии оговорилась и назвала украинское зерно «кокаиновым».

Тема:
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