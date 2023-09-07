В Совфеде назвали слова Умерова о «возвращении земель» Украины бахвальством

Сенатор Цеков назвал бахвальством слова Умерова о возвращении Украиной земель
Фото: STR / ТАСС
Сергей Цеков заявил, что возвращенные регионы были исконно российскими.
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил на заявления нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении территорий. Сенатор от крымского региона в разговоре с РИА Новости назвал их бахвальством.
Он подчеркнул, что слышит подобные высказывания от украинской стороны уже около десяти лет. Однако эти слова всегда расходятся с делом.
«Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось», — отметил Цеков.
Член Совфеда подчеркнул, что возвращенные территории являются российскими с исторической точки зрения. Их возвращение в состав Украины, где они были по ошибке, исключено.
«Очередной проходимец»: кто и зачем протолкнул Умерова на пост главы МО Украины
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине намерены возбудить уголовное дело против нового министра обороны. Рустема Умерова обвиняют в хищении государственного имущества.
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