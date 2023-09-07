Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» Андрея Мордвичева

Путин присвоил командующему «Центром» Мордвичеву звание генерал-полковника
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Воинские звания были присвоены также офицерам Анашкину и Шестакову.
Воинское звание генерал-полковника было присвоено командующему группировки «Центр» Андрею Мордвичеву. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что воинское звание генерал-полковника также было присвоено командующему восьмой общевойсковой армии Геннадию Анашкину. Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков же был повышен до генерал-лейтенанта указом Путина.
Подразделения, находящиеся под руководством Мордовичева и Анашкина принимают участие в спецоперации на территории Украины.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку звание «гвардейский».
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