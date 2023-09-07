Силы Минобороны РФ перехватили беспилотник в небе над Волгоградской областью

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Гражданские или военные объекты повреждены не были.

Силы Минобороны РФ перехватили беспилотник в небе над Волгоградской областью

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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В небе над Волгоградской областью сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщается в Telegram-канале областной военной администрации со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

Губернатор сообщил, что БПЛА был заблаговременно замечен и перехвачен благодаря работе сил Минобороны РФ. Его удалось успешно нейтрализовать до того, как дрон сумел нанесли поражение гражданской или военной инфраструктуре на территориях РФ.

Среди мирных жителей никто не пострадал. В каком именно районе был сбит беспилотник — не сообщается.

Несколькими часами ранее сообщение о падении обломков беспилотника поступили из Ростова-на-Дону. На улице Пушкина после инцидента был введен режим ЧС. Жителей домов в зоне происшествия обеспечивают водой и питанием.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе признали неэффективность дронов ВСУ против российских сил РЭБ.

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