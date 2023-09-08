«Активная борьба»: ВСУ сменили тактику на фронте для передышки

Марочко: ВСУ сменили тактику на краснолиманском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
Накануне российские войска отразили атаку противника, уничтожив до 60 украинских боевиков.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменило тактику на краснолиманском направлении. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в районе Червоная Диброва в ЛНР украинские боевики совмещают штурмовые действия с позиционной работой.
«После „накатов“ идет активная контрбатарейная борьба», — цитирует эксперта агентство РИА Новости.
Так ВСУ пытаются выиграть время, необходимое для перегруппировки и восстановления. При этом накануне войска России отразили атаку противника, уничтожив до 60 украинских боевиков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США предупредили Украину о смертельной опасности.
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