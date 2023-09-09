«Сброд блатняка»: Балицкий заявил, что в рядах ВСУ некому держать оружие

За террористов уже некому воевать. Что будет делать Киев?

Боевиков ВСУ назвали «сбродом блатняка», которые даже не могут держать в своих руках оружие. Сделал это исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире одного из федеральных каналов.

«Если это можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей», — заявил политик.

Врио губернатора рассказал, что все, кто мог в рядах ВСУ держать оружие, были убиты под селом Работино.

Политик заметил, что киевскому режиму надо думать, как именно они буду обороняться. Потому что Россия готова снести остатки ВСУ.

«Они подсели, мы их погасим. В любом случае, мы не собираемся на этом останавливаться», — заявил Балицкий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецназ «Ахмата» громит боевиков ВСУ под Курдюмовкой.