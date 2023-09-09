Глава Генштаба Британии отреагировал на уничтожение танка Challenger 2
Глава Генштаба Британии испытал сильные эмоции от уничтожения танка Challenger 2
Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence
Накануне Евгений Балицкий заявил, что армии России удалось уничтожить второй танк Challenger 2.
Глава Генерального Штаба Великобритании Патрик Сандерс дал интервью изданию Forces.net. В нем он раскрыл, как отреагировал на новость о том, что российским войскам удалось уничтожить британский танк Challenger 2.
«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — сокрушенно сообщил военный.
Свою реакцию он пояснил тем, что обычно британские военнослужащие очень тяжело переживают утрату техники, так как испытывают очень сильную привязанность к ней.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские войска уничтожили еще один танк Challenger 2 в зоне СВО.
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