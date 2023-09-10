Избирательный уикенд: как проходят выборы в российских регионах

Президент РФ Владимир Путин накануне принял участие в выборах мэра Москвы онлайн из рабочего кабинета.

В России большой политический уикэнд. Чтобы оценить размах — в пример некоторые цифры этой кампании. Лишь в трех регионах никого не выбирают — в Кабардино-Балкарии, Марий Эл и Санкт-Петербурге. А в остальных — кампании самых разных уровней.

В 21 субъекте главу выбирают прямым голосованием, в том числе в Москве и Московской области, Красноярском и Приморском краях, в Якутии и на Чукотке. Еще в пяти регионах глав выберут местные законодательные собрания — речь о четырех новых территориях и ЯНАО. В 20 субъектах РФ обновят составы региональных законодательных собраний.

В других регионах голосование, скажем так, «очаговое». Где-то выборы депутатов в Госдуму, где-то речь об административных центрах. Но почти повсюду выбрали форму трехдневного голосования — с 8 по 10 сентября включительно, чтобы спокойно сделать осознанный выбор. В 25 регионах, в том числе в Москве, используется и электронное голосование.

Так, президент РФ Владимир Путин накануне принял участие в выборах мэра Москвы онлайн из рабочего кабинета.

«Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие. Тем более, что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно. Электронное голосование год от года становится более популярным, расширяет свою географию. Все больше избирателей доверяет ему, пользуется такой возможностью. Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», — прокомментировал Путин.

В выборах всех уровней зарегистрировано свыше 81 тысячи кандидатов. Средний конкурс — четыре человека на место, если мы говорим о главах регионов. Десять на один мандат претендуют на выборах в муниципальных заксобраниях и 12 человек на кресло депутата регионального парламента, в среднем. Своих кандидатов выдвинули 23 из 25 политических партий, зарегистрированных в России. За ходом выборов следит корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров. Все подробности — в его репортаже.

Кроме того, в Москве выборы совпали с Днем города. Подарком столице на 876-й день рождения стало открытие движения по четвертому центральному диаметру. Это линия городской электрички, которая проходит сквозь Москву с юго-запада на северо-восток. Ее протяженность 86 километров. Она будет иметь важное транспортное значение, так как будет иметь выходы к семи железнодорожным вокзалам столицы, в том числе Белорусскому, Ленинградскому и Казанскому. Старт движению дал президент, который участвовал в парке Зарядье в праздничном мероприятии по случаю Дня города. Как заявил президент, диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

«Я благодарю всех деятельность и неравнодушных людей, которые живут и работают в Москве, преображают любимый город, служат процветанию России в целом. Вместе нам по плечу любые свершения! Еще раз от души поздравляю всех вас всех москвичей, да и всех граждан нашей большой страны с праздником — с днем Москвы! С днем нашей прекрасной, величавый и в то же время молодой столицы. С праздником!» — сказал глава государства.

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