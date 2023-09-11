Разговор на равных: как на ВЭФ создают новые логистические цепочки

Восточный экономический форум (ВЭФ) собрал более семи тысяч гостей и уже стал новой точкой сборки для выстраивания отношений России с другими странами. В отличие от прежних, западных партнеров, здесь разговаривают на равных и ведут дела в общих интересах.

А обсудить есть что: например, товарооборот с Китаем, который за год вырос на треть, или Северный морской путь, который становится главным стратегическим транспортным маршрутом для всего континента. Из Владивостока — корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках Восточного экономического форума пройдет дискуссия о миграционном потенциале Дальнего Востока. Приглашенные эксперты обсудят способы привлечения новых жителей в эти регионы, особенно из числа молодежи, действующие и будущие программы поддержки переселенцев.