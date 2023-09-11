В ЕЭК назвали перспективными международные расчеты в цифровых нацвалютах

Сегодня почти все ведущие государства мира создают цифровые аналоги своих денежных единиц.

Развитие международных расчетов в цифровых национальных валютах — перспективное направление. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Глазьева, сегодня почти все ведущие государства мира создают цифровые аналоги своих валют.

«Если ведущие страны мира или по меньшей мере страны БРИКС договорятся о том, что они выделяют определенные квоты своих национальных валют в цифровой форме, то тогда на цифровых биржах несколько сотен брокеров приведут эти валюты к равновесному соотношению, и мы могли бы их использовать», — отметил министр ЕЭК.

Глазьев указал на то, что современная валютно-финансовая система несправедлива и уязвима. Кроме того, она становится инструментом гибридной войны, когда страны — эмитенты мировых резервных валют используют их в политических целях.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что у цифрового рубля неплохие перспективы. По его словам, в стране выросло число самозанятых, и это несет некоторые риски для малого бизнеса. Определенные направления сейчас восстанавливаются с нуля, поэтому внедрение цифрово рубля очень важно. Помимо этого, он исключает использование доллара и других валют в работе.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк объявил о начале тестирования цифрового рубля в тринадцати российских банках.