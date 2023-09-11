Из Африки в Сибирь: как в России отпразднуют Международный день коренных народов

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

На Международный день коренных народов приедут из Африки и Латинской Америки

Из Африки в Сибирь: как в России отпразднуют Международный день коренных народов

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ВЭФ-2023

Впервые он пройдет в будущем году в Красноярске.

Международный день коренных народов планируется отметить в 2024-м году в Красноярке. Как рассказал представитель региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Владимир Хоменко, выступая на сессии «Диалог культур коренных народов России и Китая», в праздновании примут участие представители стран Африки и Латинской Америки.

Такой пройдет в Сибири впервые и будет организовано в формате фестиваля в августе следующего года. По словам Владимира Хоменко, основной задачей мероприятия станет обмен опытом с зарубежными представителями коренных народов. Будут ранообразные мастер-классы и круглые столы. Планируется, что приедут гости из самых дальних уголков планеты, например, стран Африки и Латинской Америки. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ВЭФ показали результаты развития Северного морского пути.

Тема:
ВЭФ-2023
11 сент
Глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин
11 сент
В ЕЭК назвали перспективными международные расчеты в цифровых нацвалютах
11 сент
Помогут инвестиции: как в России решат проблему с «зависшими рупиями»
11 сент
Акцент на Азию: какие страны импортируют свои товары в Россию
11 сент
«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию
11 сент
На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН
11 сент
В России предложили снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры
11 сент
Спрос на жилье в России может упасть на 20%
11 сент
«От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля
11 сент
Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:26
«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию
17:16
«Большой энтузиазм»: в США увидели предпосылки нового переворота на Украине
17:14
Полиция в Новосибирске задержала трех подозреваемых в серии диверсий на ж/д
17:11
Пушилин: ВСУ задействовали танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери
17:03
Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма
17:02
Глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России