В РФ построят скоростные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана

Будет сформирован единый транспортный коридор.

Через Сибирь и Дальний Восток пройдут скоростные автомагистрали до Тихого океана. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке.

«Мы, безусловно, продолжим наш масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток — до Тихого океана», — отметил президент.

Так, недавно глава государства открыл новый участок скоростной трассы Москва — Казань. Вся магистраль М-12 растянется до 810 километров и станет звеном международного транспортного коридора. Завершить строительство трассу планируется в декабре этого года.

Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.

Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны сроки строительства скоростной магистрали из Москвы в Петербург.