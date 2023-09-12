В РФ построят скоростные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана
Путин: скоростные автомагистрали пройдут через Сибирь и ДФО до Тихого океана
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Будет сформирован единый транспортный коридор.
Через Сибирь и Дальний Восток пройдут скоростные автомагистрали до Тихого океана. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке.
«Мы, безусловно, продолжим наш масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток — до Тихого океана», — отметил президент.
Так, недавно глава государства открыл новый участок скоростной трассы Москва — Казань. Вся магистраль М-12 растянется до 810 километров и станет звеном международного транспортного коридора. Завершить строительство трассу планируется в декабре этого года.
Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.
Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны сроки строительства скоростной магистрали из Москвы в Петербург.
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