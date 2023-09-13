ВКС России уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ

Количество ликвидированных и раненых боевиков киевского режима не раскрывается.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российской авиацией был уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой новостью поделился начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили в интервью для агентства РИА Новости.
Сообщается, что ВКС также поразили боевую машину пехоты. Точное количество убитых и раненых неонацистов не раскрывается.
Вместе с тем в Верхнекаменском и Мало-Ильиновке тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удар по скоплениям живой силы противника. Также расчетами боевых машин были разбиты два опорных пункта ВСУ. В то же время российскими дронами-камикадзе разбиты возведенные украинской армией укрепления в Артемовском и Покровском районах.
Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. О ее начале глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
«Всех уничтожил»: в США заявили о стойкости и мотивированности армии России
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служба безопасности Украины (СБУ) эвакуировала из Купянска свои архивы. Российская армия с каждым днем приближается к городу.
- 13 сент
- «Похоже на бегство»: в ДНР рассказали о ситуации в Купянске
- 13 сент
- «Всех уничтожил»: в США заявили о стойкости и мотивированности армии России
- 13 сент
- Как артиллеристы и танкисты громят позиции ВСУ: лучшее видео СВО за день
- 13 сент
- Более 20 человек пострадали при атаке ВСУ по Севастополю
- 13 сент
- «Запустили рекламную кампанию»: в ряды ВСУ начали призывать женщин
- 13 сент
- В Севастополе сработала система ПВО на атаку ВСУ
- 13 сент
- «Самые красивые игрушки»: в США высмеяли «чудо-оружие» Украины
- 13 сент
- На Украине сообщили о взрывах в Сумах
- 13 сент
- Профсоюзы Британии проголосовали против предложения осудить СВО
- 13 сент
- «Было подобное»: политику США по Украине назвали несправедливой интервенцией
Читайте также
93%
-1.81 101.56
-1.97
Нашли ошибку?