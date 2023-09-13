ВКС России уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Количество ликвидированных и раненых боевиков киевского режима не раскрывается.

ВКС России уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российской авиацией был уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой новостью поделился начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили в интервью для агентства РИА Новости.

Сообщается, что ВКС также поразили боевую машину пехоты. Точное количество убитых и раненых неонацистов не раскрывается.

Вместе с тем в Верхнекаменском и Мало-Ильиновке тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удар по скоплениям живой силы противника. Также расчетами боевых машин были разбиты два опорных пункта ВСУ. В то же время российскими дронами-камикадзе разбиты возведенные украинской армией укрепления в Артемовском и Покровском районах.

Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. О ее начале глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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