«Всех уничтожил»: в США заявили о стойкости и мотивированности армии России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 129 0

Экс-разведчик ВС США Риттер: российские военные четко знают, за что сражаются

«Всех уничтожил»: в США заявили о стойкости и мотивированности армии России

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В чем секрет успехов российских бойцов?

Российская армия крайне сильно мотивирована. Таким заявлением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube.

Он припомнил слова бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, который надеется, что ВС РФ скоро побегут под давлением армии Украины. Однако этого не произойдет. Российские бойцы прекрасно знают, за что они сражаются.

«Взять, например, танк „Алеша“ — это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», — заявил Риттер.

Американский офицер посоветовал Петреусу посмотреть на монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Скульптура поможет понять, почему русские сражаются так храбро.

24 февраля 2022 года президент Владимир Путин обратился к народу России и объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. По словам российского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова начали обстреливать жилые районы ЛНР и ДНР. При этом президент подчеркнул, что Киев проигнорировал попытки дипломатического урегулирования конфликта.

В США выяснили, почему ЗРК Patriot не работают на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США поняли неизбежность победы России в спецоперации. Теперь Запад пытается понять, как им смягчить последствия поражения.

Тема:
Спецоперация
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