Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен средствами ПВО в небе Брянской области
ВСУ продолжают безуспешные попытки нанести удар по российским территориям.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Очередная попытка киевского режима нанести террористический удар по российским городам была пресечена. Как сообщили в Минобороны, БПЛА самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области. Беспилотник был уничтожен 14 сентября в районе 00:30 по московскому времени.
Это уже четвертая попытка атаковать российские территории за этот вечер. Все они провалились.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал о серии атак ВСУ: два беспилотника были сбиты в небе сбиты над Унечским районом Брянской области, еще два - над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом того же региона. Еще один дрон был сбит в районе села Тулянка Белгородской области.
- 14 сент
- Четвертый за ночь дрон ВСУ уничтожен над территорией Брянской области
- 14 сент
- Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над территорией Брянской области
- 13 сент
- Расчеты систем ПВО сбили БПЛА в районе села Тулянка Белгородской области
- 13 сент
- Богомаз: два беспилотника ВСУ сбиты над Унечским районом силами ПВО
- 13 сент
- В Тверской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
- 12 сент
- Минобороны РФ: украинские беспилотники пытались атаковать Белгородскую область
- 12 сент
- Старовойт: в Рыльске повторная атака беспилотника
- 11 сент
- Старовойт: в Рыльске с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство
- 11 сент
- Украинские боевики атаковали Энергодар с помощью беспилотников
- 10 сент
- СК расследует атаку ВСУ на избирательный участок в Запорожской области
Читайте также
94%
1.28 103.11
1.55
Нашли ошибку?