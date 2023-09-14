Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен средствами ПВО в небе Брянской области

Очередная попытка киевского режима нанести террористический удар по российским городам была пресечена. Как сообщили в Минобороны, БПЛА самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области. Беспилотник был уничтожен 14 сентября в районе 00:30 по московскому времени.

Это уже четвертая попытка атаковать российские территории за этот вечер. Все они провалились.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о серии атак ВСУ: два беспилотника были сбиты в небе сбиты над Унечским районом Брянской области, еще два - над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом того же региона. Еще один дрон был сбит в районе села Тулянка Белгородской области.