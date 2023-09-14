«Путь в ад»: в США забили тревогу из-за решений Путина на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Полковник Макгрегор: НАТО просто развалится из-за решений Путина на Украине

«Путь в ад»: в США забили тревогу из-за решений Путина на Украине

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Американцы начали осознавать, что их мир полностью рушится.

Западные страны ожидает полных крах из-за решений президента России Владимира Путина по Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, российский лидер сделал ход — он решил ждать поражения коллективного Запада и не бросать сразу все силы и резервы на борьбу с неонацистами.

«Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: «Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад», — сказал Макгрегор, указав на то, что Германия уже подверглась деиндустриализации.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытки США и союзников склонить страны глобального Юга к поддержке Украины не увенчались успехом.

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