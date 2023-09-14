Итоговая декларация саммита G20 удивила западную общественность. Что в ней было? Или чего в ней не было?

Документ, принятый по итогам саммита G20 в Индии, не осудил спецоперацию России, несмотря на усилия США и Европы указать на «российскую агрессию». Это означает крупную победу РФ на мировой арене. На это обратил внимание автор британского издания Spiked Френк Фуреди.

Он указал на потерю Западом влияния в глобальном смысле. По словам публициста, лидерам США и Европы просто пришлось смириться с «мягкими» формулировками, появившимися в итоговой индийской декларации.

«Отсутствие формулировок о „российской агрессии“ имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада», — пишет Фуреди.

Автор отметил, что в Вашингтоне, конечно же, уже осознают свое положение, однако новое место себе пока найти не могут. Старый миропорядок рушится, резюмировал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский может сесть за один стол с представителем РФ в ООН.