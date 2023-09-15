Число раненных при обстреле ВСУ Новой Каховки увеличилось до 12

Количество раненных при обстреле боевиками киевского режима Новой Каховки в Херсонской области увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает Оперштаб города.

«На данный момент уже 12 раненых», — говорится в сообщении.

Прежде было известно о трех пострадавших и одном погибшем.

Неонацисты атаковали микрорайон «Сокол» в Новой Каховке в пятницу, 15 сентября. Сообщалось, что в районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ был уничтожен средствами ПВО в небе Брянской области.