Глава МО ФРГ Писториус разозлился на мэра Киева из-за ракет Taurus
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/osnapix / Titgemeyer
Инцидент произошел на конференции в немецком городе Мюнстере. Что стало причиной словесного конфликта?
Киевский мэр Виталий Кличко, говоря о поставках ракет Taurus, то ли случайно, то ли специально поднял голос. Это не оценил глава Минобороны Германии Борис Писториус, выразив возмущение.
«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — сказал с раздражением Писториус, слова которого приводит РИА Новости.
Инцидент произошел на конференции в немецком городе Мюнстере. там обсуждались поставки оружия киевскому режиму со стороны Германии.
Прежде стало известно, что Германия может передать киевскому режиму ракеты Taurus через несколько недель. Такую возможность допустил министр обороны.
Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.
- 15 сент
- Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
- 15 сент
- Несколько многоэтажек повреждены в Новой Каховке после обстрела ВСУ
- 15 сент
- ВСУ при ударе по Новой Каховке использовали ракету с поражающими элементами
- 15 сент
- Военный аналитик раскрыл истинные мотивы Европы в украинском конфликте
- 15 сент
- СБУ во второй раз обвинила блогера Подоляку в госизмене
- 15 сент
- СК проверит видео с российскими пленными на минном поле на Украине
- 15 сент
- «Играет на руку»: на Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ
- 15 сент
- Украинскую телеведущую Ефросинину* осудили на семь лет за фейки о ВС РФ
- 15 сент
- США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью
- 15 сент
- Российские бойцы отразили две атаки ВСУ за сутки в районе Работино
Читайте также
56%
0.18 103.23
0.12
Нашли ошибку?