МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область

Вечером 17 сентября успешно пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа на Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей — беспилотник уничтожен в небе. Все обстоятельства уточняются.