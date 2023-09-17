Гладков: в Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа
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Экстренные службы уточняют информацию о разрушениях на земле.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
В Белгородской области в небе сбит беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
В данный момент на месте происшествия дежурят экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
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