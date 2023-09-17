Губернатор Севастополя сообщил о происходящем в Севастополе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 727 0

Развозжаев: повреждений инфраструктуры в Севастополе нет

Губернатор Севастополя сообщил о происходящем в Севастополе

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Михаил Развозжаев попросил жителей и туристов сохранять спокойствие.

Экстренные городские службы не фиксируют наличие повреждений инфраструктуры в Севастополе. Об этом официально в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.

Он попросил жителей и туристов сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Также он напомнил о том, что все службы города находятся в состоянии боевой готовности.

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