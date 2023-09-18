Двух уроженцев Херсонской области задержали в Москве за запуск квадрокоптера

Двух молодых людей задержали сотрудники полиции в районе Фили-Давыдково в Москве. Они запустили квадрокоптер недалеко от клинико-диагностического центра, где могут проходить лечение участники СВО, пишет Telegram-канал Mash.

Задержанными оказались 20-летние уроженцы Херсонской области. По предварительной версии, они могли заниматься слежкой с помощью коптера. Помимо клинико-диагностического центра в районе располагается офис Совета ветеранов ВС РФ и правоохранительных органов России.

Парней забрали в отделение прямо с места. Их допрашивают следователи. Кроме того их документы были переданы ФСБ. Предстоит установить, могут ли задержанные быть связанны со спецслужбами Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала украинца с оружием в Королеве недалеко от Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головным институтом госкорпорации «Роскосмос» и специализируется на создании ракет «Союз» и модулей МКС, а также управляет ракетными полетами.