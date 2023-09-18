Двух уроженцев Херсонской области задержали в Москве за запуск квадрокоптера
ФСБ проверяет их на возможные связи с украинскими спецслужбами.
Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka
Двух молодых людей задержали сотрудники полиции в районе Фили-Давыдково в Москве. Они запустили квадрокоптер недалеко от клинико-диагностического центра, где могут проходить лечение участники СВО, пишет Telegram-канал Mash.
Задержанными оказались 20-летние уроженцы Херсонской области. По предварительной версии, они могли заниматься слежкой с помощью коптера. Помимо клинико-диагностического центра в районе располагается офис Совета ветеранов ВС РФ и правоохранительных органов России.
Парней забрали в отделение прямо с места. Их допрашивают следователи. Кроме того их документы были переданы ФСБ. Предстоит установить, могут ли задержанные быть связанны со спецслужбами Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала украинца с оружием в Королеве недалеко от Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головным институтом госкорпорации «Роскосмос» и специализируется на создании ракет «Союз» и модулей МКС, а также управляет ракетными полетами.
- 18 сент
- Солист группы «Чайф» про рок-музыкантов, выступивших против СВО: «Молчали бы лучше»
- 18 сент
- «Надо найти виновных»: с чем связана массовая «зачистка» в Минобороны Украины
- 18 сент
- Защитники Донбасса отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
- 18 сент
- Наученные провалом: ВСУ стали уважительно относиться к российским бойцам
- 18 сент
- ВСУ обстреливают Гуево в Курской области: есть попадания в мужской монастырь
- 18 сент
- Российские военные оставили ВСУ без британских ракет Storm Shadow
- 18 сент
- «Борьба за мирное небо»: Собянин рассказал о помощи бойцам РФ на передовой
- 18 сент
- «Вряд ли»: Песков ответил на слова Шольца о выводе ВС РФ из Украины
- 18 сент
- «Сами себя пытаются надуть»: солист группы «Чайф» высказался о сбежавших звездах
- 18 сент
- Зачистка продолжается: на Украине уволили всех заместителей главы Минобороны
Читайте также
72%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?