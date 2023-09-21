Ряды украинской армии продолжат истощаться на фоне уменьшения западной поддержки.

Попытки ВСУ наступать в районе села Работино в Запорожской области оборачиваются тяжелыми потерями для украинской стороны. Об этом пишет издание The New York Times.

«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни», — заявляют авторы.

Развернутое контрнаступление привело к личного состава ВС Украины, однако сейчас наверняка можно сказать только одно — их будет еще больше, отмечается в материале. Одной живой силой киевский режим не расплатится, добавляют авторы, невозможно предсказать, чем закончится конфликт.

Уточняется, что рост числа потерь на украинском театре боевых действий будет расти на фоне уменьшения поддержки со стороны Запада.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США исключили шансы на победу ВСУ.