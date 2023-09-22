Обозреватели украинской прессы заговорили об изменении отношения Запада к конфликту.

«Коллективный Запад» — Европа и страны НАТО — постепенно меняет свое отношение к конфликту на Украине, все более очевидным становится риск киевского режима потерять поддержку за рубежом. Такое мнение высказал обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога в очередном материале.

Он отметил, что у Незалежной серьезные проблемы в сфере внешней политики, а политика эмоционального давления дает сбои.

Довольно скоро во многих государствах, которые сегодня выражают солидарность Киеву и поддерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ), пройдут выборы. Многие кандидаты уже сейчас, по словам Балоги, «разыгрывают украинскую карту», сокращая объемы помощи или вовсе от нее отказываясь. И как бы киевский режим ни сопротивлялся и ни пытался противодействовать, ничего не выходит.

«Мы проигрываем битву за мнения людей и, как следствие, рискуем потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе», — пишет обозреватель.

Балога подчеркнул, что Украина очень зависима от сочувствующих стран, но именно в них в ближайшее время может смениться руководство. Без своих союзников, заявил он, в одиночку государство «не вывезет». Эксперт считает, что властям необходимо почаще вспоминать об этом, особенно перед тем, как начинать «отчитывать» западных помощников или «обижаться» на них.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили о начале завершающего этапа конфликта на Украине.