Украинский боевик сдал российской армии все данные командиров 10-го корпуса

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Секретная информация содержалась в смартфоне боевика, он ее предоставил нашим бойцам после сдачи в плен.

Украинский боевик сдал российской армии все данные командиров 10-го корпуса

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Добровольно сложивший оружие офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил данные о корректировщиках артиллерии ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Боевик добавил, что наблюдатели отслеживают перемещение бойцов РФ круглосуточно. Их интересуют колонны российской техники.

«Они корректируют удары, где скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», — рассказал пленный.

По данным СМИ, он также раскрыл личные данные и телефоны командиров 10-го армейского корпуса, которые сейчас воюют с российскими войсками на южном направлении. Секретная информация содержалась в смартфоне боевика.

Сыграть командира «Спарты»: режиссер из ДНР хочет снять Машкова в своем фильме

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили в зоне спецоперации два танка Leopard. Огневое поражение было нанесено с помощью артиллерийских ударов и авиационных налетов.

Тема:
Спецоперация
23 сент
Без оглядки: почему из Украины бегут женщины-фармацевты
23 сент
ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой коммунальную технику
23 сент
В Запорожье прогремели не менее четырех взрывов
22 сент
В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву
22 сент
Российские войска уничтожили два танка Leopard ВСУ на купянском направлении
22 сент
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
22 сент
Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью
22 сент
В Раде заявили, что украинские власти заигрались
22 сент
«Без тепла и электричества»: украинцам будет очень трудно пережить грядущую зиму
22 сент
Правящей партии Польши предрекли крах из-за конфликта с Украиной
+15° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:57
Без оглядки: почему из Украины бегут женщины-фармацевты
7:41
«Пока смерть не разлучит нас»: Шакира все еще льет слезы по Пике
7:25
Украинский боевик сдал российской армии все данные командиров 10-го корпуса
7:09
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова впервые показала лица малышей
6:53
В Роспотребнадзоре объяснили опасность от сброса воды с АЭС «Фукусима»
6:39
«Выйти на истинный путь»: как с помощью Таро избавиться от алкоголизма

Сейчас читают

Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России