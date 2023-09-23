Украинский боевик сдал российской армии все данные командиров 10-го корпуса

Секретная информация содержалась в смартфоне боевика, он ее предоставил нашим бойцам после сдачи в плен.
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Добровольно сложивший оружие офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил данные о корректировщиках артиллерии ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Боевик добавил, что наблюдатели отслеживают перемещение бойцов РФ круглосуточно. Их интересуют колонны российской техники.
«Они корректируют удары, где скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», — рассказал пленный.
По данным СМИ, он также раскрыл личные данные и телефоны командиров 10-го армейского корпуса, которые сейчас воюют с российскими войсками на южном направлении. Секретная информация содержалась в смартфоне боевика.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили в зоне спецоперации два танка Leopard. Огневое поражение было нанесено с помощью артиллерийских ударов и авиационных налетов.
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