Стремление Украины подчинить себе все стратегически важные территории идет не по плану.

Угасающая помощь США Киеву рискует обернуться провалом для неонацистов ВСУ. Украина не располагает запасным планом на случай расторжения договоренностей с Штатами. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью телеканалу PBS.

На фоне провала контрнаступления в мире открыто заговорили о возможном отказе Белого дома от военной помощи Украине. Теперь выяснилось, что Зеленский не располагает запасным планом в случае, если США окончательно решит «дать заднюю». Таким образом, подконтрольная президенту Незалежной армия рискует остаться полностью обезоруженной, в то время как в руководстве страны не желают тратить время на «отвлеченные дискуссии».

«У нас нет желания заниматься каким-то планом Б», — сказал Алексей Данилов в интервью.

Также он выразил обеспокоенность тем, что Запад не пришел к единому мнению касательно будущего Украины.

«Там говорят лишь о помощи, а не о победе», — резюмировал Данилов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Украина не справляется с ремонтом западной техники без помощи партнеров.