Чем ближе атлантический союз к конфликту, тем больше вероятность того, что он сам будет вовлечен в него.

Помощь США Вооруженным силам Украины (ВСУ) сравнима с прямым актом агрессии против России, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели», — сказал офицер.

Также, он добавил, что, чем ближе атлантический союз к конфликту, тем больше вероятность того, что он сам будет вовлечен в него.

По его мнению, акт войны НАТО против России имеется, поэтому Москва может считать вооружения, самолеты или любую другую стратегическую технику Североатлантического альянса законной целью в пределах вооруженного конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Запад играет в опасную игру.

РФ продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того, как власти еще на тот момент самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Страны Запада преподнесли действия Москвы как «вторжение», ввели санкции и фактически объявили экономическую войну. По сей день, США поставляют военную технику киевскому режиму.

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