После удара «Кинжалом» США перестали поставлять Patriot Киеву

Батарея была уничтожена ударом российской ракеты в мае текущего года.
Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken
США уже несколько месяцев не поставляют Patriot Киеву после того, как в мае текущего года батарея была уничтожена ударом российской ракеты «Кинжал». Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана», — пояснил Джонсон.
Он предположил, что Patriot либо находится на ремонте, либо уничтожен, но с уверенностью можно заявить, что на поле боя не используется. После инцидента поставки из-за океана на Украину прекратились. Ныне Киев получает менее значимое оборудование, технику и снаряжение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему ЗРК Patriot не работают на Украине.
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