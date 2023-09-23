После удара «Кинжалом» США перестали поставлять Patriot Киеву

США уже несколько месяцев не поставляют Patriot Киеву после того, как в мае текущего года батарея была уничтожена ударом российской ракеты «Кинжал». Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана», — пояснил Джонсон.

Он предположил, что Patriot либо находится на ремонте, либо уничтожен, но с уверенностью можно заявить, что на поле боя не используется. После инцидента поставки из-за океана на Украину прекратились. Ныне Киев получает менее значимое оборудование, технику и снаряжение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему ЗРК Patriot не работают на Украине.