ВС РФ наносят ВСУ сокрушительные удары, на которые им ответить нечем.

Самые современные системы противовоздушной обороны (ПВО), переданные Западом Киеву, оказались бессильными против фугасных авиационных бомб из арсенала российской армии. Об этом сообщают авторы издания Business Insider.

«Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО», — указано в материале.

Угнаться за российским оружием системам противника оказалось сложно из-за его скорости, пишут авторы. Фугасные авиабомбы ВС РФ не находится в небе больше минуты, а системы противоздушной обороны на Украине не обладают соответствующими характеристиками для борьбы с ними, поэтому по позициям ВСУ на фронте наносятся сокрушительные удары.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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