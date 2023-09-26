«Нам бы хотелось»: на Украине рассказали о планах по применению ракет ATACMS
На Украине заявили, что не будут применять ATACMS для ударов по России
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
Киевский режим еще не получил данное оружие, но уже планирует его использовать.
Украина очень хочет получить ракеты ATACMS и уже имеет на них планы. Об этом газете ABC рассказал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Он также раскрыл, как боевики будут применять данное оружие.
«Мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами», — заявил Данилов.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия будет вынуждена ответить на поставки ATACMS ВСУ.
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