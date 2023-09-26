Что так не нравится киевскому режиму?

Украина не видит желания у стран НАТО вступать в конфликт с Россией. Об этом заявил ABC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Такая позиция Альянса явно не устраивает киевский режим.

«Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу», — указал украинский чиновник.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина очень хочет получить ракеты ATACMS и уже имеет на них планы.