«Сильное желание?» — секретарь СНБО Украины возмутился действиями НАТО
На Украине возмутились нежеланием НАТО вступать в конфликт с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Zheng Huansong
Что так не нравится киевскому режиму?
Украина не видит желания у стран НАТО вступать в конфликт с Россией. Об этом заявил ABC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Такая позиция Альянса явно не устраивает киевский режим.
«Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу», — указал украинский чиновник.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина очень хочет получить ракеты ATACMS и уже имеет на них планы.
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