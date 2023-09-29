Жена Трампа втайне пересмотрела условия брачного договора перед выборами

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Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

Page Six: Мелания Трамп пересмотрела условия брачного договора перед выборами

Жена Трампа втайне пересмотрела условия брачного договора перед выборами

Фото: www.globallookpress.com / Ken Cedeno

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Тема:
Выборы президента США 2024

Что заставило бывшую первую леди США пойти на такой серьезный шаг?

Жена бывшего президента США Дональда Трампа пересмотрела условия их брачного договора. Как пишет Page Six, Мелания сделала это на фоне предстоящих президентских выборов и судебных процессов вокруг ее мужа.

«За последний год Мелания и ее команда тихо вели переговоры о новом „послебрачном“ соглашении между ней и Дональдом Трампом», — рассказал источник.

По его словам, жену Трампа не беспокоит ничего, кроме сохранения и увеличения имущества для сына Бэррона. Это не первый раз, когда она пересматривает условия договора. Однако уходить от мужа Мелания не собирается, она просто хочет контролировать вопрос имущества на фоне всех событий.

Новые президентские выборы пройдут в США в 2024 году. Вторые по счету предвыборные республиканские дебаты прошли 27 сентября.

Всего участников семь, однако для большинства президентская гонка все же выглядит как противостояние Джо Байдена и Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто победит на выборах в США в 2024 году.

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Жена Трампа втайне пересмотрела условия брачного договора перед выборами

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