ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

Также противник понес потери и в военной технике.

ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков, в том числе из националистического формирования «Азов»*, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«В районе Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск „Центр“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“*. Потери противника составили более 50 военнослужащих», — сказал офицер в беседе с РИА Новости.

Помимо живой силы противник понес потери и в военной технике — были уничтожены боевая бронированная машина, пикап, беспилотник «Лелека-100».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, российские бойцы ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

Тема:
Спецоперация
1 окт
Медали «За храбрость» вручили отличившимся в ходе спецоперации бойцам
1 окт
Великобритания отправит войска на Украину
30 сент
ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков — видео
30 сент
Героя России Ивана Калашникова встретили в Улан-Удэ
30 сент
Украинские боевики нанесли удар по монастырю под Волновахой
30 сент
Защитники Донбасса ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА
30 сент
На Украине сообщили о старте производства натовских снарядов
30 сент
«Как скотов»: Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине
30 сент
Верным курсом: более 3000 домов восстановили в новых регионах России
30 сент
ВСУ применили химическое оружие под Горловкой: уже не первый раз
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:22
Медали «За храбрость» вручили отличившимся в ходе спецоперации бойцам
7:07
Вместе навсегда: как прошел День воссоединения РФ с новыми регионами
6:50
Кусочек «Москвича» Цоя, очки Леннона: как вещи покойных знаменитостей уходят с молотка
6:33
Кустурица планирует снять фильм по «Преступлению и наказанию» на Кубани
6:17
ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков
6:00
Держали яд под рукой: четыре самые знаменитые женщины-отравительницы в истории

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России