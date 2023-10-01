РИА Новости: Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Один из пленных рассказал, что командование бросило его с сослуживцами без подмоги на переднем крае обороны.
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск (ЗВО) взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском (Донецкая народная республика, ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из российских разведчиков, выполняющих задачи в этом районе. По его словам, все пленные военнослужащие — мобилизованные. Они воевали в 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Один из украинских солдат рассказал корреспонденту агентства, что он вместе с группой был отправлен командованием на пустые позиции на передний край обороны. Боевикам было обещано, что для выполнения задачи — наблюдения — им в помощь будут направлены разведчики с беспилотниками. Но на деле мужчины оказались одни.
«Штурмовая какая-то группа зашла на наши позиции и взяла в плен нас», — сказал пленный.
С 2014 года Артемовск оставался на подконтрольной киевскому режиму территории. В феврале 2022 года началась российская спецоперация по защите Донбасса. В сентябре того же года ДНР стала субъектом РФ. Только 20 мая 2023-го город был освобожден от украинских националистов, бои длились более 200 дней. Сегодня Артемовск контролируют российские войска, однако атаки со стороны ВСУ продолжаются — 4 июня было объявлено контрнаступление. Для Украины оно оборачивается грандиозными потерями.
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