Лучше аналогов: российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан

В ходе теста его сравнили с аналогами, которыми пользуются украинские боевики. Чей бронежилет оказался прочнее?

Российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан. Как рассказали в госкорпорации «Ростех», это была винтовочная пуля 8,6 на 70 мм Lapua Magnum.

В ходе теста, опубликованного в Telegram-канале компании, специалисты сравнили «Оберег» с аналогами из Восточной Европы Америки. Такими пользуются украинские боевики в зоне спецоперации.

Так, американский бронежилет не выдержал попадания стандартной пули на дистанции в 15 метров. Европейский образец выдержал пулю, но на его тыльной стороне образовалась ударная вмятина. Человек бы такую травму не пережил.

Весной «Ростех» начал производство штурмовых бронежилетов «Оберег» высокого класса защиты. Он весит девять килограммов и имеет дополнительную плечевую защиту, а также защиту шеи и паха. Кроме того, бронежилет оснастили ручкой для переноски раненых.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.

Тогда власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое оружие России держит в страхе весь мир.