«Ураган» возмездия: лучшее видео СВО за день

Корреспондент «Известий» показал видео работы расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные ювелирно поражают назначенные цели.
Артиллерийские расчеты РСЗО «Ураган» наносят удары по укрепрайонам и скоплениям техники ВСУ. Видео работы российских бойцов поделился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
По словам командира боевой машины с позывным «Атлет», их экипаж — это «кочующая артиллерия»: за сутки они могут сменить позиции для поражения цели до десяти раз. А прикрывает российских военных силы ПВО, которые не дают противнику успешно контратаковать.
Да и сами РСЗО «Ураган» активно применяются в ходе контрбатарейной борьбы — расчеты системы способны успешно поразить любые цели.
А Минобороны опубликовали видео работы экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО. Ракетные авиационные удары наносятся по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении.
После успешной атаки экипажи выполняют маневр, выпустив тепловые ловушки, и возвращаются на аэродром вылета. В ходе одного из вылетов, например, были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как под Соледаром было уничтожено командование ВСУ.
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