Средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 136 0

О пресечении атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в первом регионе уничтожено 18 вражеских беспилотников, во втором — два.

Всего за ночь было уничтожено 27 украинских беспилотников.

Киевский режим не оставляет попыток совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Однако наши ПВО их успешно пресекают.

Как сообщил ранее 5-tv.ru, 4 октября за ночь был уничтожен 31 украинский беспилотник.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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