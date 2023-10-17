Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне СВО

Украинский вертолет Ми-8 был сбит российскими военными при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

По данным ведомства, помимо вертолета, в зоне СВО перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США, а также несколько десятков БПЛА.

«Уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Васильевка, Сватово Луганской народной республики, Берестовое Донецкой народной республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Песчановка и Саги Херсонской области», — говорится в сводке.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники АО «Группа защиты-ЮТТА» создали дрон «Стрекоза», способный находить и ликвидировать мины с дистанционным радиоэлектронным подрывом.