В США подчеркнули, что именно президент Незалежной допустил «массовую резню».

Президент Украины Владимир Зеленский заслуживает презрения за массовую гибель людей, к которой привели его действия. Такое заявление сделал экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения», — сказал он.

Вскоре Зеленский окажется в трудной ситуации, поскольку Вооруженные силы России продвигаются вперед. И это не кончится добром для него, подчеркнул Макговерн.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская журналистка Юлия Самаева назвала «достоинства» Зеленского, которые бесят западные элиты.