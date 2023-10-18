«Грубейшая ошибка»: посол Антонов предупредил США о последствиях передачи ATACMS

Посол Антонов: поставки ВСУ ракет ATACMS являются грубейшей ошибкой США
Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force
Тайная поставка Украине оружия не осталась незамеченной для мирового сообщества.
Тайная поставка дальнобойных американских ракет ATACMS Киеву — это грубейшая ошибка политики США, и она будет иметь очень серьезные последствия. Об этом сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов во время пресс-конференции с журналистами.
«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — сообщил он в интервью.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS.
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