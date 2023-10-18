«Грубейшая ошибка»: посол Антонов предупредил США о последствиях передачи ATACMS

Тайная поставка Украине оружия не осталась незамеченной для мирового сообщества.

Тайная поставка дальнобойных американских ракет ATACMS Киеву — это грубейшая ошибка политики США, и она будет иметь очень серьезные последствия. Об этом сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов во время пресс-конференции с журналистами.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — сообщил он в интервью.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS.