Средства ПВО сбили десять украинских БПЛА над Курской областью

Губернатор Старовойт: в Курском районе пресечена атака украинских БПЛА
Фото: Невар Виталий / ТАСС
Власти региона призвали жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов и не трогать их — это смертельно опасно.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили десять украинских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня около пяти утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены средствами РЭБ», — говорится в Telegram-канале губернатора.
Старовойт добавил, что пострадавших и разрушений в результате отражения атаки вражеских БПЛА нет. Он также призвал жителей области не приближаться к обломкам сбитых дронов и не трогать их. Нередко в беспилотниках установлен таймер самоликвидации, отключить который могут только саперы, пояснил Старовойт. Он посоветовал сообщать о найденных дронах по телефону 112.
В ночь на 15 октября украинские боевики предприняли массовую атаку беспилотных летательных аппаратов на Курск. В регионе сработали системы ПВО, было сбито 18 дронов. В результате падения их обломков в городе были повреждены пять домов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшую ночь было уничтожено 28 украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря.
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