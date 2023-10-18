Средства ПВО сбили десять украинских БПЛА над Курской областью

Власти региона призвали жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов и не трогать их — это смертельно опасно.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили десять украинских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня около пяти утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены средствами РЭБ», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Старовойт добавил, что пострадавших и разрушений в результате отражения атаки вражеских БПЛА нет. Он также призвал жителей области не приближаться к обломкам сбитых дронов и не трогать их. Нередко в беспилотниках установлен таймер самоликвидации, отключить который могут только саперы, пояснил Старовойт. Он посоветовал сообщать о найденных дронах по телефону 112.

В ночь на 15 октября украинские боевики предприняли массовую атаку беспилотных летательных аппаратов на Курск. В регионе сработали системы ПВО, было сбито 18 дронов. В результате падения их обломков в городе были повреждены пять домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшую ночь было уничтожено 28 украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря.