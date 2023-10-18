«Ему решать»: Зеленскому предрекли два пути после поражения в конфликте

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Евгения Романова
Евгения Романова 125 0

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский либо погибнет, либо сбежит с Украины

«Ему решать»: Зеленскому предрекли два пути после поражения в конфликте

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Тема:
Украинский кризис Украинское контрнаступление Спецоперация

Третьего варианта развития событий не может быть. Что выберет глава киевского режима?

Сейчас на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у президента Владимира Зеленского есть лишь два варианта: либо сбежать из страны, либо погибнуть. Такое заявление сделал экс-разведчик Вооруженых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», — сказал он.

Украина проигрывает в конфликте с Россией, которая контролирует поле боя. ВС РФ уничтожают оставшиеся бригады ВСУ и постепенно отодвигают противника в западную сторону. Поэтому Зеленскому нужно принять решение, а если он сбежит из страны, то навсегда останется ненавистным украинцам, считает Риттер.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России за минувшие сутки уничтожили украинский Ми-8 в ДНР.

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