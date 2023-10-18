«Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины

Адекватным экспертам и в Киеве, и на Западе уже понятно, что Незалежной наступает конец.

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить в стране и третью, и четвертую волну мобилизации, но это уже не спасет от его краха. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

Так эксперт прокомментировал мнение бывшего американского дипломата Часа Фримана, который сказал, что киевский режим за время спецоперации потерял две армии, а сейчас теряет третью в боях за прорыв российской обороны.

«Зеленский может пойти на третью, и на четвертую мобилизацию. Там уже фактически объявлена всеобщая мобилизация — забирают на фронт студентов и тех, кто ухаживает за родителями. Но это не спасет Зеленского и его хунту. Все их провалы видны. Сейчас ему надо хотя бы не допустить бунта на линии фронта, ведь украинские солдаты уже готовы пойти в Киев на новый майдан», — заявил политолог.

По словам Михайлова, адекватным экспертам и в Киеве, и на Западе уже понятно, что Украине наступает конец. Сколько бы мобилизаций Зеленский ни объявлял, сколько бы армий ни собирал, всем очевидно, что основной боевой потенциал страны уже перемолот. И если киевская власть не пойдет на переговоры с Москвой, то максимум через три месяца мир увидит поражение Украины на всех фронтах, подчеркнул Михайлов.

«Самое главное — это фактическое отсутствие у Киева подготовленных бойцов. Все основные силы, которые могли что-то делать и ненавидели Россию, уже частью перемолоты, а частью оставлены в резерве для обеспечения безопасности самой власти Украины. Причем все чаще такие бойцы заявляют о ненависти к Зеленскому и говорят, что не простят ему того, что он сделал с Украиной. Подобные заявления стали уже тенденцией», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что бывшие украинские политики тоже начали четко заявлять о необходимости договариваться с Россией и пытаться решить вопрос миром на фоне отсутствия успехов у украинской армии и уменьшения западной поддержки.

С каждым днем тают и надежды Киева на поддержку Вашингтона. Ближний Восток накаляется, у США не получается стабилизировать там обстановку, поэтому они все больше будут отвлекаться от Украины, заключил Михайлов.

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