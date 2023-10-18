«Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Политолог Михайлов: Зеленского ждет народный бунт из-за провала контрнаступления

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Адекватным экспертам и в Киеве, и на Западе уже понятно, что Незалежной наступает конец.

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить в стране и третью, и четвертую волну мобилизации, но это уже не спасет от его краха. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

Так эксперт прокомментировал мнение бывшего американского дипломата Часа Фримана, который сказал, что киевский режим за время спецоперации потерял две армии, а сейчас теряет третью в боях за прорыв российской обороны.

«Зеленский может пойти на третью, и на четвертую мобилизацию. Там уже фактически объявлена всеобщая мобилизация — забирают на фронт студентов и тех, кто ухаживает за родителями. Но это не спасет Зеленского и его хунту. Все их провалы видны. Сейчас ему надо хотя бы не допустить бунта на линии фронта, ведь украинские солдаты уже готовы пойти в Киев на новый майдан», — заявил политолог.

По словам Михайлова, адекватным экспертам и в Киеве, и на Западе уже понятно, что Украине наступает конец. Сколько бы мобилизаций Зеленский ни объявлял, сколько бы армий ни собирал, всем очевидно, что основной боевой потенциал страны уже перемолот. И если киевская власть не пойдет на переговоры с Москвой, то максимум через три месяца мир увидит поражение Украины на всех фронтах, подчеркнул Михайлов.

«Самое главное — это фактическое отсутствие у Киева подготовленных бойцов. Все основные силы, которые могли что-то делать и ненавидели Россию, уже частью перемолоты, а частью оставлены в резерве для обеспечения безопасности самой власти Украины. Причем все чаще такие бойцы заявляют о ненависти к Зеленскому и говорят, что не простят ему того, что он сделал с Украиной. Подобные заявления стали уже тенденцией», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что бывшие украинские политики тоже начали четко заявлять о необходимости договариваться с Россией и пытаться решить вопрос миром на фоне отсутствия успехов у украинской армии и уменьшения западной поддержки.

С каждым днем тают и надежды Киева на поддержку Вашингтона. Ближний Восток накаляется, у США не получается стабилизировать там обстановку, поэтому они все больше будут отвлекаться от Украины, заключил Михайлов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие два пути после поражения в конфликте Зеленскому предрек экс-разведчик Вооруженых сил США Скотт Риттер.

Тема:
Спецоперация
18 окт
На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
18 окт
«Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль
18 окт
ВС РФ поразили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое
18 окт
«Ему решать»: Зеленскому предрекли два пути после поражения в конфликте
18 окт
Российские войска барражирующим боеприпасом поразили украинский Ми-8 в ДНР
18 окт
«Ну, смешно!» — Путин отреагировал на слова Байдена о проигрыше России на Украине
18 окт
«За чашкой чая»: Путин раскрыл детали общения с Си Цзиньпином
18 окт
Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS
18 окт
«Лишили кислорода»: в Британии сообщили, что случилось с Зеленским из-за Израиля
18 окт
Российские бойцы уничтожили до 115 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
16:08
Ночь гнева. Антиизраильские демонстрации прокатились по всему Ближнему Востоку
16:01
Пора прощаться? В Грузии состоялось голосование по импичменту Зурабишвили
16:00
«Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
15:48
«Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль
15:36
Байдену могут разрешить обстреливать ближневосточные группировки

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
Сосо Павлиашвили о патриотизме в русских песнях: «Трогают сердце и сознание»
Большое заблуждение: врач рассказал о ложном симптоме нарушения работы сердца
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России