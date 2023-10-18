ВС РФ поразили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое

Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ, приводят данные из зоны спецоперации за сутки.

Уточняется, что склад уничтожен на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области.

«В районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны», — говорится в сводке.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине поразили украинский вертолет Ми-8 в селе Уманское на донецком направлении.