Американцы устроили стихийный митинг в здании Конгресса, требуя прекратить поддержку Израиля.

В США протестующие, поддерживающие Палестину, ворвались в здание Конгресса и устроили внутри стихийный митинг. Политолог Юрий Светов заявил 5-tv.ru, что для президента Джо Байдена это тревожный звонок, который говорит о внутренних проблемах в стране.

Реакция на события на Ближнем Востоке

Стихийные митинги в США и ряде других стран начались после того, как сектор Газа обвинил Израиль в атаке на госпиталь, в результате которой погибли сотни человек, преимущественно — женщины и дети. В Тель-Авиве эти обвинения отвергли, однако тысячи граждан, поддерживающих Палестину, вышли на улицы, чтобы поддержать жителей анклава.

В США протестующие буквально штурмом взяли Капитолий, выступив с призывами прекратить огонь по сектору Газа. Полиции пришлось разгонять людей с применением силовых методов, несколько человек арестованы.

Протестующие ворвались в здание Капитолия США

Второй прецедент

Светов считает, что захват Капитолия, который символизирует американскую законодательную власть, говорит о внутренних проблемах в государстве. Эксперт отмечает, что для Байдена это уже второй подобный прецедент — но если в первый раз американцы были недовольны результатами выборов, сейчас речь идет о реакции на внешнюю политику США.

«То есть граждане Соединенных Штатов, происхождение у них из Палестины, производят такую акцию как вторжение в Капитолий. И это люди видят, наблюдают, оценивают. Это — символический жест, который говорит, что при других несогласиях тоже можно такое делать. Ну вот сейчас Капитолий захватили, а завтра уже Белый дом будут захватывать?» — подчеркивает специалист.

Очевидные проблемы

Политолог отмечает, что митингующие проникли в Капитолий фактически из-за отчаяния. Иначе американские власти их просто не слышат.

«Президент Соединенных Штатов полетел в Израиль выражать солидарность израильтянам, а сочувствие палестинцам как, есть или нет вообще?» — задается вопросом эксперт.

Светов говорит, что этот «клубок» для Байдена чреват еще большими проблемами. И, возможно, именно поэтому американский лидер начал давать более осторожную оценку событиям на Ближнем Востоке.

«Он так вдруг аккуратно заговорил о том, что Израиль не должен поддаваться гневу и ярости по реакции на события 7 октября, как США поддались гневу и ярости в реакции на события 11 сентября», — указывает специалист.

Продолжение поддержки

Однако, несмотря на массовые волнения, по словам политолога, Байден не откажется от поддержки Израиля, в том числе в военном плане. И на «уступки для толпы» американский лидер точно не пойдет.

Максимум, что политик может сделать — это быть аккуратнее в своих высказываниях. А одновременно — продолжать двигаться в выбранном направлении.

Например, Байден уже озвучил, что попросил конгрессменов одобрить пакет помощи на 100 миллиардов долларов. В него войдет помощь для Израиля, Украины и Тайваня — сектора Газа в этой инициативе нет.

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