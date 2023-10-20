«Исторически русские города»: в США допустили взятие Россией Харькова и Одессы

Полковник Макгрегор: ВС РФ могут освободить Харьков и Одессу
Фото: Zuma / ТАСС
При этом американский офицер отмечает, что Владимир Путин, проводя спецоперацию на Украине, не ставил перед собой цели захвата новых территорий.
Российские войска при желании могут взять Харьков, а затем, перейдя реку, и Одессу. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight.
«Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины», — отметил он.
Макгрегор добавил, что российская власть никогда не была заинтересована в захвате территорий, проводя спецоперацию на Украине. А уж тем более, Владимир Путин не планировал «идти до польской границы». Но российские войска будут продвигаться дальше, заметил офицер, ведь США и их союзники продолжают блокировать переговоры.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска за неделю уничтожили 12 украинских самолетов в зоне спецоперации, среди них — десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25.
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