«Исторически русские города»: в США допустили взятие Россией Харькова и Одессы

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Полковник Макгрегор: ВС РФ могут освободить Харьков и Одессу

«Исторически русские города»: в США допустили взятие Россией Харькова и Одессы

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

При этом американский офицер отмечает, что Владимир Путин, проводя спецоперацию на Украине, не ставил перед собой цели захвата новых территорий.

Российские войска при желании могут взять Харьков, а затем, перейдя реку, и Одессу. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight.

«Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины», — отметил он.

Макгрегор добавил, что российская власть никогда не была заинтересована в захвате территорий, проводя спецоперацию на Украине. А уж тем более, Владимир Путин не планировал «идти до польской границы». Но российские войска будут продвигаться дальше, заметил офицер, ведь США и их союзники продолжают блокировать переговоры.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска за неделю уничтожили 12 украинских самолетов в зоне спецоперации, среди них — десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

Тема:
Спецоперация
20 окт
«Чудовищный ущерб»: названо новое оружие РФ, ставшее роковой новостью для ВСУ
20 окт
«Обломают зубы»: Захарова ответила на попытку Запада стравить россиян
20 окт
ВС РФ уничтожили 12 украинских самолетов в зоне СВО за неделю
20 окт
«Последние попытки»: ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов»
20 окт
«Ювелирная работа»: какие задачи выполняют связисты на передовой в зоне СВО
20 окт
«Слабенький поток»: ВСУ предупредили о поражении при наступлении ВС РФ
20 окт
«Плен спас меня»: украинский танкист призвал сослуживцев сдать оружие ВС России
20 окт
Украинцы призвали Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя
20 окт
Трудное решение: Зеленскому назвали четыре условия прекращения конфликта
20 окт
«Проиграли битву»: страны Глобального Юга отвернулись от Украины из-за Израиля
+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
-0.06 102.63
-0.28
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

18:01
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в возрасте 58 лет
17:45
МОК решительно отверг обвинения Путина в этнической дискриминации россиян
17:30
На боевое дежурство в Оренбургской области заступили ракеты «Авангард»
17:24
«Чудовищный ущерб»: названо новое оружие РФ, ставшее роковой новостью для ВСУ
17:21
Щедрый красавец: «папик» Бони оказался младше ее на 13 лет
17:16
В Кремле отреагировали на сообщения Латвии о закрытии для РФ Балтийского моря

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Пытаются найти „контейнер“ для переживаний»: почему подростки становятся треш-стримерами
«Произносил невнятные слова»: жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023