«Оглушающий звук»: врач рассказал об ударе по больнице в секторе Газа

Удар произошел в тот момент, когда доктор только-только закончил операцию.

Удар по больнице в секторе Газа стал настоящим шоком не только для жителей Ближнего Востока, но и для всего мира. Атака, совершенная по медучреждению, которое было переполнено людьми, большая часть которых — женщины и дети, — настоящий акт варварства и бесчеловечности. Пока конфликтующие стороны обвиняли друг друга, врачи, оказавшиеся в центре удара, пытались спасти пациентов.

Врач Гассан Або Ситта, который находился в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа во время ракетного удара, рассказал о событиях того дня. Он согласился помочь коллегам и пациентам в день трагедии, весь день спасал раненых, работая практически без перерыва.

«Я вызвался помочь людям, а вечером на нее совершили удар. Когда я еще только прибыл на „Аль-Ахли“, обнаружил, что раненых людей очень много. Мужчины, женщины, дети», — рассказал он.

«Была переполнена семьями, которые искали убежища»: последствия удара по больнице в секторе Газа

Нагрузка на медицинский персонал была колоссальной. Операции следовали одна за другой без перерыва, поскольку многие пациенты нуждались в экстренной помощи, вспоминает медик. Персонал больницы сутками работал без сна, иногда позволяя выделить на перерыв несколько часов.

«Я только начал завершать операцию, как вдруг раздался оглушающий звук. Стекла, крыша — все разрушилось ударной волной в операционной», — сообщил врач.

Раннее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru, кто нанес роковой удар по госпиталю в секторе Газа.

Больше рассказов очевидцев об ударе по больнице в секторе Газа — в итоговой передаче «Известия. Главное» на Пятом канале.