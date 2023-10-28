Мастер спорта России по шорт-треку героически погиб в зоне СВО

Мастер спорта по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО
Фото: Telegram / Союз конькобежцев России / russianskating
Союз конькобежцев приносит слова соболезнования родным и близким.
Мастер спорта РФ по шорт-треку Иван Денисов героически погиб в зоне специальной военной операции (СВО), исполняя свой долг. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России в своем Telegram-канале.
«Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — мастер спорта России (шорт-трек) выступал за Республику Марий Эл», — опубликовано в сообщении.
Организация выразила соболезнования семье и близким людям спортсмена.
Ивану Денисову было 28 лет, он работал тренером после того, как завершил профессиональную спортивную карьеру.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что казак с позывным «Бабай» погиб на запорожском направлении.
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