«Мы видим»: Силуанов на выставке «Россия» заявил о стабилизации курса рубля

Что влияет на курс российской валюты?

Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках выствки-форума «Россия».

«Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться. Поэтому бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности, — все это влияет на курс», — сказал он.

Силуанов напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об ужесточении контроля за возвратом выручки экспортеров. Все принятые властями меры по укреплению и стабилизации рубля сработали.

При этом министр призвал стремиться к тому, чтобы в результате меньше внимания обращалось на курс рубля. Это зависит от того, насколько Москва создаст собственные компетенции по производству товаров, которые сегодня импортируются. Однако полностью отказаться от этого нельзя, подчеркнул Силуанов.

«Влияние есть, но задача правительства — его минимизировать», — добавил министр.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней демонстрируются в том числе достижения всей страны в науке, технологиях, а еще культура и традиции — от Калининграда до Камчатки. Прошлое, настоящее и будущее — здесь каждый регион пытается удивить. И в оформлении стендов была настоящая конкуренция, ведь представить родной край нужно с лучшей стороны.

Выставка проработает больше пяти месяцев: до 12 апреля 2024 года. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Вход бесплатный. Посетители выставки уже выкладывают в сеть восторженные отзывы. Кроме того, она привлекла именитых гостей.

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